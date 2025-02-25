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        Manisa FK, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Cuma günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:44
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        Manisa FK, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Cuma günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı, dar alan oyunları ve taktik çalışmayla sona erdi.

        Sakat ya da cezalı futbolcunun bulunmadığı siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
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