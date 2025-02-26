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        Manisa'da dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:53 Güncelleme: 27.02.2025 - 00:14
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        Manisa'da dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        Jandarma ekiplerince İzmir'de gözaltına alınan A.S.Ö. (60) ve yardım eden 4 şüphelinin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

        İfadesine başvurulan 4 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçedeki bazı vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı.

        Takip ve istihbarat çalışması yapan ekipler, söz konusu dolandırıcılığı, kendisini "Haydar Reis" olarak tanıtan A.S.Ö'nün (60) yaptığını tespit etmişti.

        Jandarma ekipleri İzmir'de 5 adrese düzenlediği operasyonda delil niteliğindeki belgeler ile 6 cep telefonu, 5 sim kart, 3 bilgisayar, tablet, harici bellek, sahte kamu personeli kimlik kartı, 3 farklı tapu belgesi, pasaport ve başka bir kişiye ait kimlik belgesi ele geçirmişti.

        A.S.Ö. ve ona yardım ettiği 4 kişi gözaltına alınarak Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

        "Haydar Reis" takma adlı şüphelinin uzun yıllar kendisini MİT personeli, İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi ve kamu görevlisi olarak tanıttığı, sahte kamu kimlikleri kullandığı ve vatandaşları, resmi iş ve işlemlerde yardımcı olacağı vaadiyle dolandırdığı öğrenilmişti.

        Galeri
        Galeri

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