Demirci'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Cengiz Demirtaş'ın (37) kullandığı 09 SL 112 plakalı otomobil, yeni çevre yolunda karşı yönden gelen Mehmet Gür'ün (69) idaresindeki 45 PY 052 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile yolcu Firdevs Gür (59) ambulansla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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