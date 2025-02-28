Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:48 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Cengiz Demirtaş'ın (37) kullandığı 09 SL 112 plakalı otomobil, yeni çevre yolunda karşı yönden gelen Mehmet Gür'ün (69) idaresindeki 45 PY 052 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile yolcu Firdevs Gür (59) ambulansla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem

        Benzer Haberler

        Kırkağaç'ta kaçak tütün ve sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Kırkağaç'ta kaçak tütün ve sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Manisalı kadınların ramazan hazırlıkları sürüyor
        Manisalı kadınların ramazan hazırlıkları sürüyor
        Manisa Basket seri istiyor
        Manisa Basket seri istiyor
        Demirci'de Türk Sanat Müziği konseri
        Demirci'de Türk Sanat Müziği konseri
        Soma davasında savcı mütalaasını verdi; kamu görevlilerinin görevi ihmalden...
        Soma davasında savcı mütalaasını verdi; kamu görevlilerinin görevi ihmalden...
        Soma'daki maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam...
        Soma'daki maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam...