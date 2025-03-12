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        AK Parti'li Nalband'dan Şehzadeler Belediyesindeki gözaltına ilişkin açıklama

        AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, eski İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü olan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün İstanbul'daki terör örgütü DHKP/C soruşturmasında gözaltına alınmasına ilişkin, "Şehzadeler Belediyesinde kimlerin kimlere hizmet ettiğinin sorgulanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:09
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        AK Parti'li Nalband'dan Şehzadeler Belediyesindeki gözaltına ilişkin açıklama
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        AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, eski İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü olan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün İstanbul'daki terör örgütü DHKP/C soruşturmasında gözaltına alınmasına ilişkin, "Şehzadeler Belediyesinde kimlerin kimlere hizmet ettiğinin sorgulanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Nalband, yaptığı açıklamada, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın Morsümbül'ü kimin yönlendirmesi ya da talimatıyla göreve getirdiğinin yanıtını vermesi gerektiğini belirtti.

        Şehzadeler halkının, belediyenin terör örgütleriyle adı anılan isimlere teslim edilmesine izin vermeyeceğini ifade eden Nalband, şunları kaydetti:

        "Şehzadeler Belediyesinde kimlerin kimlere hizmet ettiğinin sorgulanması gerekiyor. Manisa'nın tertemiz insanları, belediyelerini emanet ettikleri kişilerin terörle iltisaklı isimlerle ne tür ilişkiler içinde olduğunu bilmelidir. Sayın Durbay, seçim sürecinde 'Şehzadeler'i, Şehzadeler yönetecek' diyerek yola çıkmıştı. Peki, Şehzadeler'i yönetenler gerçekten Manisalılar mı, yoksa DHKP/C'ye kaynak aktaranlar mı? Bu olay göstermiştir ki, belediyeler sadece hizmet için değil, bazı karanlık çevrelerin çıkarları için de kullanılmak istenmektedir."

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