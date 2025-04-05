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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 20:49 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:49
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız

        Manisa Basket Divissa: Chiozza 5, Acuil 24, Leon Apaydın, Thomas 10, White 10, Besson 21, Yunus Emre Sonsırma 11, Mehmet Yağmur 3, Buğra Çal 2, Cengizhan İvedi 4, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu

        Bahçeşehir Koleji: Massinburg 2, Odiase 9, Cavanaugh 16, Kenan Sipahi 6, Bouteille 15, Smith 13, Şehmuz Hazer 10, Furkan Haltalı 2, Simonovic 9, Ponitka 9, Furkan Korkmaz 16, Göktuğ Baş 2

        1. Periyot: 23-28

        Devre: 42-60

        3. Periyot: 67-86

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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