Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız
Manisa Basket Divissa: Chiozza 5, Acuil 24, Leon Apaydın, Thomas 10, White 10, Besson 21, Yunus Emre Sonsırma 11, Mehmet Yağmur 3, Buğra Çal 2, Cengizhan İvedi 4, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu
Bahçeşehir Koleji: Massinburg 2, Odiase 9, Cavanaugh 16, Kenan Sipahi 6, Bouteille 15, Smith 13, Şehmuz Hazer 10, Furkan Haltalı 2, Simonovic 9, Ponitka 9, Furkan Korkmaz 16, Göktuğ Baş 2
1. Periyot: 23-28
Devre: 42-60
3. Periyot: 67-86
MANİSA
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