Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 2-1 kaybettikleri Manisa FK maçının ardından görevi bırakacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 00:07 Güncelleme: 19.04.2025 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK-MKE Ankaragücü maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 2-1 kaybettikleri Manisa FK maçının ardından görevi bırakacağını açıkladı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, maçta rakiplerine tepki veremediklerini belirterek, "Rezil oynadığımız bir maç. Hiç tepki vermediğimiz bir ilk yarı. Çok ucuz goller yediğimiz bir ilk yarıydı. Özellikle geçen hafta Bolu maçındaki 2-0’dan dönüşün devamını bekliyorduk. Bu benim dördüncü maçım. Hayatımda gördüğüm en tepkisiz takım. Bu maç böyle oynanmaz. Bunun da sorumlusu bensem benim. Ben 5. hocayım. Benle de olmayacaksa olmayacak. Hayatımda bu şekilde nereden baksanız 14-15 takımla böyle maçlara çıktım. Hiç mazeret üretmiyorum. Bu maçlar böyle oynanmaz. Bu maçları kaybedebilirsiniz, puan da alamayabilirsiniz ama bu maçlar böyle oynanmaz. Buradaki 3 maç, 4 maç bana yıkılırsa yıkılsın hiç umurumda değil." dedi.

        Bakkal, içinde bulundukları durumu kabul edemediğin dile getirerek, "İlk yarı zaten hiçbir şey yapmadık. Rakibe değmedik bile. Bunun sorumlusu bensem ‘tamam’ ben sorumluyum. Kelle koltukta gidiyoruz. Ne yapacağız yani. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hoca hatalı. Konuşuyorsunuz anlatıyorsunuz, kampa gidiyorsunuz ama marş basmıyor. İyi oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Ne yapacağım iyi oyuncuyu, artık sinirlerim bozuk. Mağlup olabilirsiniz ama bu kadar şahsiyetsiz durulmaz. Elimde olsa 11 değişiklik yaparım. Kimsenin burada kenarda durmasına da gerek yok. Gidip konuşacağım, benimle de olmuyorsa olmuyordur. Geldik denedik olmadı. Ben Ankaragücü için geldim. Ne maddi ne de başka bir talebim olmadı. Ben gerçekten böyle bir şey görmedim. 1-2 maç hazırlık dedik, Boluspor maçında 2-0’dan döndük dedik ama bu maç böyle oynanmaz." diye konuştu.

        Ankara’ya döndüğünde kulüp yöneticileriyle görüşeceğini aktran Bakkal, "Ben söyleyeceğim zaten. Benim tamam, bırakacağım. Şu an kimseyle görüşmedim. Takım kıpırdamıyor. Böyle tepkisiz olur mu? Ben 15 gündür buradayım." ifadelerini kullandı.

        - Manisa FK cephesi

        Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın, zorlu bir maça çıktılarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "9 puanlık bir maçtı bizim için. Geldiğimiz ilk günden beri yenmeye mahkum bir oyun oynamak zorundayız. Tabii ki takımımızda eksik olan yerler vardı. Zayıf olan yönlerimizi tamamlamamız bir süreç aldı. Bu maçla beraber 6. maçımızı oynadık. Aslında takım olarak bir mesafe almıştık ama bunu sonuca yansıtamıyorduk. Bugün oyuncularıma maçtan önce şunu söylemiştim, belki 10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra ligde kalma adına çocuklarınıza hikaye şeklinde çok güzel anlatabileceğiniz çok güzel bir anı olacak bu maç. Bunun keyfini ve tadını çıkarın. Böyle bir anı yakaladığınız için de çok şanslısınız dedim. Çünkü biz son 6 haftada 5 puan almışız. Rakibimiz 6 maçta 2 puan almış. Ankaragücü gibi bir takımın bu kadar geri geri gitmesi çok alışagelmiş bir şey değil."

        Verdiği görevleri yerine getiren oyuncularına teşekkür eden Taşkın, "Oyuncularım rakibe alan ve zaman vermediler. İlk yarı muhteşem bir Manisa FK vardı. İkinci yarı önde basmalarını istememe rağmen psikolojik olarak kornerden yediğimiz bir gol vardı. Kadro genişliğim çok fazla yok. Oyuna hamle olarak soktuğum her oyuncum görevini eksiksiz bir şekilde getirdi. Bugün gerçekten geldiğimiz günden beri en fazla seyirciye karşı oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pentagon: Suriye'deki asker sayısı binin altına düşecek
        Pentagon: Suriye'deki asker sayısı binin altına düşecek
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Bakan Yardımcısı Gizligider: 36 bin 738 üreticimiz don zararına uğradı
        Bakan Yardımcısı Gizligider: 36 bin 738 üreticimiz don zararına uğradı
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Manisa'da zirai dondan etkilenen üzüm bağların...
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Manisa'da zirai dondan etkilenen üzüm bağların...
        Manisa'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Manisa'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal'a Manisa'da coşkulu karşılama
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal'a Manisa'da coşkulu karşılama
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Zirai dondan bazı ürünler yüzde 100 zarar gör...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Zirai dondan bazı ürünler yüzde 100 zarar gör...