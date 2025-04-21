Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal, görev yaptığı ilçede coşkuyla karşılandı

        Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Kerem Kamal, beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak göreve başladığı Manisa'nın Kula ilçesinde coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal, görev yaptığı ilçede coşkuyla karşılandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Kerem Kamal, beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak göreve başladığı Manisa'nın Kula ilçesinde coşkuyla karşılandı.

        İlçe girişinde Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okumuş, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Cem Bora Akıncı, görev yaptığı Fatih Ortaokulundaki öğretmen arkadaşları ve öğrencileri ile vatandaşlar tarafından karşılanan Kerem Kamal, "Yaren" ekibiyle şehir turu attı.

        İlçe esnafının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kerem Kamal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görev yaptığım okulumda öğrencilerimle ilk defa bugün buluşacağım. Ben böyle bir karşılama beklemiyordum, çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Bu karşılama için Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve okul müdürümüze çok teşekkür ederim. Mutluluğumla mutlu olan herkese çok teşekkür ederim. Kula'da beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapıyorum. Bu sene göreve başladım. İlk senemde Kula bana uğurlu geldi diyebilirim, ikinci şampiyonluğumu kazandım." dedi.

        Şampiyonaya iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini aktaran Kamal, "Yaklaşık 4 aydır bu organizasyona hazırlanıyordum. Bayramlarda, özel günlerin hiçbirisinde evde değildim, sürekli kamplardaydık. Çok şükür bunun karşılığını şampiyon olarak almak hem benim, ailem ve ülkem adına çok mutluluk verici. Okuluma da ilk kez gelmek nasip oldu. Onun için de çok mutluyum. Ben finalde Ermeni rakibimle karşılaştım. Ermeni rakibimle karşılaşmam bir tık daha önemliydi. Çünkü ister istemez aramızda bir şeyler oluyor. Ermeni rakibimi yenince etkisi çok daha büyük oldu. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bana çok sahip çıktı. Onun için çok mutluyum. 7-2'lik skorla altın madalya kazandım, onun için çok mutluyum." diye konuştu.

        Okulunda öğrencileriyle buluşan Kamal, daha sonra Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Benzer Haberler

        Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        FIBA Basketbol Gençler Şampiyonlar Ligi heyecanı Manisa'da
        FIBA Basketbol Gençler Şampiyonlar Ligi heyecanı Manisa'da
        Manisa'da tartıştığı kuzenini öldürdü
        Manisa'da tartıştığı kuzenini öldürdü
        Manisa'da bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
        Manisa'da bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Manisa Basket - Karşıyaka: 100-79
        Manisa Basket - Karşıyaka: 100-79