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        Manisa'da takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:59 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:59
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        Manisa'da takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        C.P.K'nin kullandığı 45 ZB 901 plakalı saman yüklü kamyonet, Barış Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı.

        Kaza nedeniyle saman balyaları yola savruldu.

        Yaralanan sürücü Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın ve saman balyalarının yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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