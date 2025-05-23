Manisa'da halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Demirci ilçesinde halı dokuma fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri ve çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

Demirci Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir halı dokuma fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve çalışanların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında fabrikadaki halılar, halı yapımında kullanılan malzemeler ve dokuma makineleri zarar gördü.

Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara fabrikaya giderek firma sahiplerine "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Fabrika müdürü Görkem Yiyen, halının hazırlanıp servis edilme bölümünde yangın çıktığını belirterek, "Zararlarımız var. Allah'a şükür, bizi sevindiren can kaybı olmadı. İşletmemizdeki tüm yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaparak patlama riskini en aza indirdik. Firmamızda yıllık 20 bin metrekare cami ve otel halısı üretimi yapıyoruz. Ağırlıklı olarak yurt dışı ihracatı yapıyoruz." dedi.