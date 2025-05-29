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        Demirci'de Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:32 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:32
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        Demirci'de Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'ndaki programa, Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz ile veliler katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Müftü İbrahim Sağlam konuşma yaptı.

        Sağlam, "Demirci Akıncıları 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda çocuklarımızı milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Kur'an-ı Kerim, dua ve ilahi eğitiminin yanı sıra robotik kodlama ve zeka oyunları gibi alanlarda da eğitim veriyoruz. 125 öğrencimizin 60'ı Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Değerler eğitimiyle saygı, yardımlaşma ve sorumluluk gibi temel davranışları kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu, ilahi ve şiir dinletisi ile semazen gösterisi sergiledi.

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