Manisa'da okul sporları voleybol gençler müsabakaları başladı

Manisa, Aydın, Antalya, Balıkesir, İzmir, Muğla, Denizli, Uşak, İstanbul ve Kütahya'dan okul takımlarının katıldığı müsabakalarda erkeklerde 187, kızlarda 160 olmak üzere toplam 347 sporcu, Türkiye şampiyonasına katılabilmek için mücadele edecek.

Ramiz Turan Spor Kompleksi'ndeki açılış töreninde konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler Grup Müsabakaları, Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı.

