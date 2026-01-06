Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da okul sporları voleybol gençler müsabakaları başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler Grup Müsabakaları, Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 16:47 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:47
        Ramiz Turan Spor Kompleksi'ndeki açılış töreninde konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Organizasyon, Ramiz Turan Spor Kompleksi ile Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Manisa, Aydın, Antalya, Balıkesir, İzmir, Muğla, Denizli, Uşak, İstanbul ve Kütahya'dan okul takımlarının katıldığı müsabakalarda erkeklerde 187, kızlarda 160 olmak üzere toplam 347 sporcu, Türkiye şampiyonasına katılabilmek için mücadele edecek.

        Müsabakalar 8 Ocak'taki karşılaşmaların ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

