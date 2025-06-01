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        Manisa'da 10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yiyen yarışmacı birinci oldu

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kiraz yeme yarışında, birinciliği 10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yiyen yarışmacı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 09:28 Güncelleme: 01.06.2025 - 09:28
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        Manisa'da 10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yiyen yarışmacı birinci oldu
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kiraz yeme yarışında, birinciliği 10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yiyen yarışmacı kazandı.

        Alaşehir'in Uluderbent Mahallesi'nde gerçekleştirilen kiraz festivalinde kiraz yeme yarışması yapıldı.

        Aralarında 2 kadının da olduğu 26 yarışmacı, 10 dakikada en fazla kirazı yemek için yarıştı. Dursun Gökçen, 2 kilo 592 gram kiraz yiyerek birinciliği elde etti. Adem Gökçen 2 kilo 554 gramla ikinci, Tugay Okay 2 kilo 330 gramla üçüncü oldu.

        Birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altın ödülü verildi.

        Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, programda yaptığı konuşmada, Uluderbent'in kirazıyla meşhur olduğunu ifade ederek, "Sadece kiraz değil, meyve, sebzenin her türlüsü yetişiyor. Kirazımızı ön plana çıkarmak için her sene kiraz festivalini yapıyoruz." dedi.

        Dursun Gökçen de birinci olmanın gururunu yaşadığını belirterek, yarışma süresinin gelecek yıllarda 5 dakikaya düşürülmesini talep etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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