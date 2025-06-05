İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde trafik yoğunluğu yaşandı

Trafikteki önlemlerini artıran polis ve jandarma ekipleri, denetimlerde sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ege veya İç Anadolu bölgelerine hareket eden çok sayıda araç, yolda uzun kuyruklar oluşturdu.

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