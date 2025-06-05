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        Manisa'da kopan elektrik teli ulaşımı aksattı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik direğinden kopan telin yola düşmesi sonucu İzmir-Ankara kara yolu ile Turgutlu-Kemalpaşa yolunda ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:11 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:11
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        Manisa'da kopan elektrik teli ulaşımı aksattı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik direğinden kopan telin yola düşmesi sonucu İzmir-Ankara kara yolu ile Turgutlu-Kemalpaşa yolunda ulaşım aksadı.

        Selvilitepe Mahallesi Jandarma Kavşağı’ndaki elektrik direğinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamanın etkisiyle kopan elektrik teli kara yoluna düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve enerji dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

        Polis, İzmir-Ankara kara yolunda güvenlik önlemi alırken, Turgutlu-Kemalpaşa yolu trafiğe kapatıldı.

        Enerji dağıtım şirketi ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından Ankara ile Kemalpaşa yönündeki trafik yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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