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        Manisa'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

        Kurban Bayramı tatilinin son gününde, İzmir-Ankara kara yolunun Manisa'dan geçen bölümünde akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 09:38 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:38
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        Manisa'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
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        Kurban Bayramı tatilinin son gününde, İzmir-Ankara kara yolunun Manisa'dan geçen bölümünde akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte kara yolundaki araç trafiği arttı. Özellikle Turgutlu ilçesi geçişinde akıcı yoğunluk dikkat çekiyor.

        Sürücülerin güvenliği için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergah boyunca denetimlerini sıkılaştırdı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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