Manisa'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Sürücülerin güvenliği için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergah boyunca denetimlerini sıkılaştırdı.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte kara yolundaki araç trafiği arttı. Özellikle Turgutlu ilçesi geçişinde akıcı yoğunluk dikkat çekiyor.

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