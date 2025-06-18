GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gökçeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
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