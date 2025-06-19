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        GÜNCELLEME - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:03
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        GÜNCELLEME - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Badınca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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