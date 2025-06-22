Salihli'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

Çapaklı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında çok sayıda saman balyası zarar gördü.

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