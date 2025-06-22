Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında çok sayıda saman balyası zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 08:51 Güncelleme: 22.06.2025 - 08:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında çok sayıda saman balyası zarar gördü.

        Çapaklı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Samanlıktan dumanların yükseldiğin gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çok sayıda saman balyası zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Medvedev: İsrail de nükleer programından vazgeçsin
        Medvedev: İsrail de nükleer programından vazgeçsin
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Potanın Perileri çeyrek finalde!
        Potanın Perileri çeyrek finalde!
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Manisa'da orman yangını (3)
        Manisa'da orman yangını (3)
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor
        Özgür Özel: Mitingleri çoğaltmayı düşünüyoruz
        Özgür Özel: Mitingleri çoğaltmayı düşünüyoruz
        YKS'ye kimlik kartı yerine otobüs kartıyla geldi; sınavı kaçırdı
        YKS'ye kimlik kartı yerine otobüs kartıyla geldi; sınavı kaçırdı