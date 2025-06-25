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        Manisa'da öğrenim gören Filistinli üniversite öğrencisi birincilikle mezun oldu

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, 2024-2025 akademik yılı mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:32 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:09
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        Manisa'da öğrenim gören Filistinli üniversite öğrencisi birincilikle mezun oldu
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        Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, 2024-2025 akademik yılı mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı.

        Fakülte bahçesinde gerçekleştirilen törende, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünü birincilikle tamamlayan Filistinli Almotasembelah Alhafi'ye başarı belgesi, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar tarafından verildi.

        Törende konuşan Rektör Kibar, Alhafi'nin bölümünü birincilikle tamamlamasının gurur verici olduğunu belirterek, "Filistinli öğrencimiz, 'Ailemin de yanımda olmasını çok isterdim.' dedi. İnşallah bundan sonrasında yaşamının kalan kısmında ailen hep yanında olur. Bugün burada kocaman bir ailen var, bizler senin her zaman yanındayız. 2023 yılı ekim ayında Filistin'de, özellikle Gazze'de başlayan ve devam eden bu vahşetin bir an önce sona ermesini Rabb'imden niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Törende 280 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı, belgelerini aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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