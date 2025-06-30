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        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 19:10 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:10
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        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçe merkezine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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