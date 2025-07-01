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        Manisa'da 3 ilçedeki orman yangınlarına müdahale sürüyor

        Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracıyla yeniden müdahale edilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 08:36 Güncelleme: 01.07.2025 - 08:36
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        Manisa'da 3 ilçedeki orman yangınlarına müdahale sürüyor
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        Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracıyla yeniden müdahale edilmeye başlandı.

        Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

        Sabaha kadar gece görüşlü 2 helikopterin müdahale ettiği Akhisar yangınında, sabah saatlerinde 2 uçak ve 7 helikopter de çalışmalara katıldı.

        Ahmetli ilçesinde de dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 uçak ve 7 helikopter alevlerle mücadele çalışmalarına destek vermeye başladı.

        Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı.

        Ekiplerin 3 ilçedeki yargını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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