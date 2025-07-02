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        GÜNCELLEME - Manisa'da emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 03:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 03:01
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        GÜNCELLEME - Manisa'da emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde, iki grup arasında alacak tahsili nedeniyle tartışma çıktı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olayda ağır yaralanan Yiğit Burdur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan B.K'nin durumunun ağır olduğu, Y.K. ile B.C.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis, olaya karıştığı öne sürülen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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