Manisa'da Heimlich manevrası bir çocuğun hayatını kurtardı

Öte yandan belediye personelinin çocuğa yaptığı müdahale, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Mesai arkadaşımız Emre Şat'ın yerinde ve bilinçli şekilde uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde çocuğumuzun sağlık durumu kısa sürede normale döndü. Bu örnek davranışı için Emre kardeşime tüm hemşehrilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Emre Şat, belediye binası yakınlarında boğazına şeker kaçan bir çocuğun nefes almakta zorlandığını fark etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boğazına şeker kaçan bir çocuğa Heimlich manevrasıyla müdahale eden belediye personeli, çocuğun hayata tutunmasını sağladı.

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