        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:46 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:56
        Manisa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Manisa-Akhisar kara yolunun Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'nde seyreden tır, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışma sonrası duran tırın dorsesine, Mehmet Semet'in kullandığı 45 AVV 892 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Semet'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada, Semet'in kullandığı otomobilde bulunan eşi Füsun Semet ile bir diğer yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Füsun Semet'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen araçlardaki kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

