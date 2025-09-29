Manisa'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada, Semet'in kullandığı otomobilde bulunan eşi Füsun Semet ile bir diğer yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa-Akhisar kara yolunun Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'nde seyreden tır, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.