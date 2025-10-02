Manisa'da oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan baba, ağır yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan baba, hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan baba, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde yaşayan M.U (38) ile oğlu M.U (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğul M.U, pompalı tüfekle babasına ateş edip olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kasığından yaralanan baba M.U, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli oğul, M.U'yu yakalama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, baba M.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.