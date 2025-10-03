Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        İzmir ve Manisa'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

        İzmir ve Manisa'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Giriş: 03.10.2025 - 23:28 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:28
        İzmir ve Manisa'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi
        İzmir ve Manisa'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        İzmir Konak Meydanı'nda İHH İnsani Yardım Derneği İzmir Şubesi öncülüğündeki grup, İsrail'in, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto etmek için bir araya geldi.

        Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı, tekbir getirdi.

        Avukat Halit Çelik, grup adına yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun, farklı coğrafyalardan ve inançlardan insanları bir araya getirdiğini ve insanlık onuru için mücadele ettiğini söyledi.

        Çelik, "Onlar denizde, biz karada birlikte yürüyorduk. Onlar, İsrail güçlerinin saldırılarına kadar yürüyüşlerine devam ettiler. Bu birlikteliği, insani erdemliliği sürdürmek zorundayız. İşte o zaman, zalimlerin zulmünü sürdüremeyeceklerini göreceğiz." dedi.

        - Manisa

        Manisa Emek Demokrasi ve Barış Platformu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

        Katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Filistin'de soykırıma son" yazılı pankart açtı.

        Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Ramazan, Sumud Filosu'nun, uluslararası sularda İsrail donanması tarafından durdurulduğunu ve sivillerin gözaltına alındığını belirtti.

        Ramazan, saldırının uluslararası hukukun ve insanlığın vicdanının ihlali olduğunu vurgulayarak, "Gazze, 18 yıldır abluka altında. Son 2 yılda savaşın da etkisiyle bu durum soykırıma dönüşmüştür. Hastanelerin ilaçsız bırakılması, çocukların açlıktan ölmesi, temel yaşam malzemelerinin dahi girişine izin verilmemesi, büyük bir insanlık trajedisine yol açmaktadır." diye konuştu.

