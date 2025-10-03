İzmir ve Manisa'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

İzmir ve Manisa'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

İzmir Konak Meydanı'nda İHH İnsani Yardım Derneği İzmir Şubesi öncülüğündeki grup, İsrail'in, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto etmek için bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı, tekbir getirdi.

Avukat Halit Çelik, grup adına yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun, farklı coğrafyalardan ve inançlardan insanları bir araya getirdiğini ve insanlık onuru için mücadele ettiğini söyledi.

Çelik, "Onlar denizde, biz karada birlikte yürüyorduk. Onlar, İsrail güçlerinin saldırılarına kadar yürüyüşlerine devam ettiler. Bu birlikteliği, insani erdemliliği sürdürmek zorundayız. İşte o zaman, zalimlerin zulmünü sürdüremeyeceklerini göreceğiz." dedi.