Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Ev ve araçlarda yapılan aramalarda 8 bin 864 sentetik ecza hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.