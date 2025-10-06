Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da il afet risk azaltma planı değerlendirme toplantısı yapıldı

        Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:04 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da il afet risk azaltma planı değerlendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan güvenli ve dirençli şehirler oluşturmanın yalnızca hedef belirlemekle değil, bu hedefleri koordineli ve nitelikli biçimde hayata geçirmekle mümkün olacağını söyledi.

        Özkan, afet öncesi hazırlık çalışmalarının en az afet anındaki müdahale kadar önemli olduğuna dikkati çekerek, "Müdahale planlarındaki başarıdan sonra görüldü ki bir afet vuku bulmadan önce de yapmamız gereken çok önemli işler vardır. Bunları bilimsel, sistematik ve analitik bir şekilde değerlendirip sürdürülebilir bir plana dönüştürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da afet riskini azaltmanın görünmeyen ama en hayati alanlardan biri olduğunu belirterek, il afet risk azaltma planlarının afet risklerinin azaltılmasında anayasa niteliğinde belgeler olduğunu vurguladı.

        Tüm illerde yürütülen çalışmaların dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve 2027-2032 dönemine yönelik yeni planlama sürecine geçileceğini ifade eden Tatar, Manisa'nın afet tehlikeleri açısından Türkiye'nin en riskli illerinden biri olduğunu kaydetti.

        Tatar, kent merkezinden geçen aktif fay hattına değinerek, şöyle konuştu:

        "Ortaya konan tabloya göre şehrin göbeğinden geçen bir aktif fay var. Manisa fayı diye adlandırdığımız bu fayın düşen bloğu üzerinde yer alan şehirde, zeminin niteliği açısından da karmaşık bir yapı var. Fayın üzerinde çok sayıda bina bulunuyor. Sadece zemin kaynaklı değil, doğrudan doğruya fayın üzerinde yer alan yaklaşık 1500-2 bin civarında bina mevcut. Fay hareketlendiğinde oluşacak yüzey kırığı, depremin dalga etkisinden bağımsız olarak ayrıca bir tehlike yaratıyor. Bu nedenle bu gerçekleri bilmek ve buna göre önlem almak zorundayız."

        Risk azaltma çalışmalarında hiçbir şeyin "mış gibi" yapılmaması gerektiğinin altını çizen Tatar, "Afet risklerini azaltmak hayat kurtarmaktır. Bu bilinçle hareket etmek hepimizin ortak sorumluluğu." değerlendirmesinde bulundu.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu ise kentsel dönüşümün risk azaltmadaki önemini anlatarak, "Deprem, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, valiliğimizin ve tüm kurumların işbirliği içinde çözmesi gereken bir konudur. Bize gösterilen en önemli noktalardan biri mevcut yapı stokumuzun durumuydu. Haritayı gördüğümüzde gerçekten insanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık." dedi.

        Yapı güvenliği açısından en riskli dönemin 2000 yılı öncesinde inşa edilen binalar olduğunu belirten Dutlulu, "2000 yılından önce yapılan tüm binalar risk taşıyor. Bu nedenle bu yapıları kentsel dönüşüme sokarak yenilememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda, Manisa'da İRAP kapsamında sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar, koordinasyon gerektiren konular, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi

        Benzer Haberler

        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Manisa Basket ilki yaşadı
        Manisa Basket ilki yaşadı
        Somaspor siftahı farklı yaptı
        Somaspor siftahı farklı yaptı
        Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Eski eşi ile onun yanındaki kişiyi bıçaklayıp, kaçtı (2)
        Eski eşi ile onun yanındaki kişiyi bıçaklayıp, kaçtı (2)
        Eski eşi ile onun yanındaki kişiyi bıçaklayıp, kaçtı
        Eski eşi ile onun yanındaki kişiyi bıçaklayıp, kaçtı