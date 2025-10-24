Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmada D.K (21) isimli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu buldu.
Şüphelinin evindeki aramalarda ise 8 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.