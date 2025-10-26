Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 09:09 Güncelleme: 26.10.2025 - 09:09
        Salihli'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Caferbey Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki ve uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Eve yapılan baskında 320 gram esrar ile 10 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Şüpheli H.K. (61) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

