Salihli'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Eve yapılan baskında 320 gram esrar ile 10 litre kaçak içki ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Caferbey Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki ve uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

