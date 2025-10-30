Habertürk
Habertürk
        Sofralık zeytin "yok yılı"nda kalitesiyle sevindirdi

        Sofralık zeytin "yok yılı"nda kalitesiyle sevindirdi

        AHMET BAYRAM - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Manisa'nın Akhisar ilçesinde, halk arasında "yok yılı" döngüsü olarak bilinen periyodisiteden ötürü rekoltede kayıp yaşandı ancak kalite üreticiyi memnun etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:04
        Sofralık zeytin "yok yılı"nda kalitesiyle sevindirdi
        AHMET BAYRAM - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Manisa'nın Akhisar ilçesinde, halk arasında "yok yılı" döngüsü olarak bilinen periyodisiteden ötürü rekoltede kayıp yaşandı ancak kalite üreticiyi memnun etti.

        17 milyon civarında zeytin ağacı varlığı ve tesisleriyle zeytinciliğin önde gelen merkezlerinden olan Akhisar'da üreticiler zeytin hasadına başladı.

        Türkiye'nin siyah zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 35'inin, yeşil zeytin üretiminin de yüzde 70'inin yapıldığı Akhisar'da geçen yıl 350 bin ton civarında gerçekleşen rekoltede bu yıl periyodisiteden dolayı ciddi düşüş beklense de zeytinin kalitesi yüz güldürdü.

        Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, AA muhabirine, bu yıl bölgede sofralık zeytin kalitesinin son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.

        Akhisar'da bu sene özellikle sofralık zeytinin çok kaliteli olduğunu belirten Alhat, "Üreticimiz bir yıl boyunca kalite için ciddi mücadele verdi. Geçen yıl 'var" senesiydi. Bu yıl ise zeytinin doğasında olan periyodisiteden kaynaklı "az" senedeyiz. Ama kalitenin de çok yüksek olduğu bir yıldayız. Ağaçlarımızdaki zeytinlerimiz bu sene inanılmaz kaliteli. Kaliteden dolayı üreticimiz ve tüketicilerimiz bu sene iyi bir zeytine doyacak diye düşünüyoruz." dedi.

        İlçedeki zeytin ağacı varlığının 17 milyona yaklaştığını dile getiren Alhat, bu büyümenin teknoloji ve devlet destekleriyle kaliteye olumlu yansıdığını söyledi.

        Alhat, ilçenin sofralık zeytininde kalitenin dünya standartlarına ulaştığını, raflardaki ambalajlı zeytinlerin büyük kısmının Akhisar menşeli olduğunu ifade etti.

        - "Türkiye sofralık zeytinde dünya sıralamasında en öne gelecek"

        Türkiye'nin, 2024-2025 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 255 milyon 310 bin dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek gelirini elde ettiğine dikkati çeken Alhat, şunları kaydetti:

        "İhracatta her geçen sene artacak bir pazarı konuşuyoruz. Öncelikle ülkede üretim artıyor, üretim artarken pazarlar da artıyor. Küresel ısınmayı herkes konuşuyor. Zeytincilik sektöründe artış sağlayacağımız yıllara başlıyoruz. Çünkü rakip ülkeler, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus gibi ülkeler sofralık zeytin üretiminde kuraklıktan dolayı bir miktar geride kalacaklar. Türkiye'de verilen desteklerle eğer sulama projeleri ve bilhassa yağmur hasadı uygulamalarını başarabilirsek, önümüzdeki dönemde Türkiye, sofralık zeytinde dünya sıralamasında en öne gelecek."

        Akhisar'ın geçmişte tütün üretimiyle tanındığını belirten Alhat, "Tütündeki emeğimizi, çalışkanlığımızı zeytin ağacına taşıdık. Bugün üreticilerimizin sabah tarlasına, zeytinliğine gitmesi, ağaçlara bakması bu emeğin göstergesi. Bu sayede bugünkü başarıya ulaştık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

