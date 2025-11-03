Manisa Şehir Hastanesi 7 yılda 9 milyon 635 bin 411 poliklinik hizmeti verdi

Manisa Şehir Hastanesinde, hizmete başladığı 2018'den bugüne kadar 9 milyon 635 bin 411 poliklinik hizmeti sunulduğu bildirildi.

Hastanede yapılan açıklamaya göre, Manisa ve çevre illere üçüncü basamak sağlık hizmeti veren Manisa Şehir Hastanesinde yaklaşık 2 bin 475 personel görev yapıyor.

2018 yılında hizmete alınan hastanede 7 yılda, 9 milyon 635 bin 411 poliklinik hizmeti sunuldu, acil servise yapılan 2 milyon 305 bin 430 başvuruya müdahale edildi, 255 bin 934 yatan hastanın tedavisi tamamlandı, 149 bin 863 ameliyat gerçekleştirildi.

Hastanede kalp damar cerrahisinde bin 433 bypass ameliyatı ve 28 bin 899 anjiyo yapıldı. İnme Merkezinde 82 hastaya zamanında müdahaleyle yaşam şansı sağlandı.

Onkoloji alanında 104 bin 209 kemoterapi ve 253 bin 391 radyoterapi seansının uygulandığı hastanede, 66 bin 355 diyaliz seansı, 48 bin 861 endoskopi-kolonoskopi işlemi yapıldı. 31 bin 588 doğumun gerçekleştiği hastanede 13 bin 77 hastaya da evde sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından akredite edilen Türkiye'nin 5. kamu hastanesi olan Manisa Şehir Hastanesi, bu belgeyle hasta güvenliği ve hizmet kalitesini ulusal düzeyde tescilledi.