        Manisa Haberleri

        Manisa Şehir Hastanesi 7 yılda 9 milyon 635 bin 411 poliklinik hizmeti verdi

        Manisa Şehir Hastanesinde, hizmete başladığı 2018'den bugüne kadar 9 milyon 635 bin 411 poliklinik hizmeti sunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:53 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:53
        Manisa Şehir Hastanesi 7 yılda 9 milyon 635 bin 411 poliklinik hizmeti verdi
        Manisa Şehir Hastanesinde, hizmete başladığı 2018'den bugüne kadar 9 milyon 635 bin 411 poliklinik hizmeti sunulduğu bildirildi.

        Hastanede yapılan açıklamaya göre, Manisa ve çevre illere üçüncü basamak sağlık hizmeti veren Manisa Şehir Hastanesinde yaklaşık 2 bin 475 personel görev yapıyor.

        2018 yılında hizmete alınan hastanede 7 yılda, 9 milyon 635 bin 411 poliklinik hizmeti sunuldu, acil servise yapılan 2 milyon 305 bin 430 başvuruya müdahale edildi, 255 bin 934 yatan hastanın tedavisi tamamlandı, 149 bin 863 ameliyat gerçekleştirildi.

        Hastanede kalp damar cerrahisinde bin 433 bypass ameliyatı ve 28 bin 899 anjiyo yapıldı. İnme Merkezinde 82 hastaya zamanında müdahaleyle yaşam şansı sağlandı.

        Onkoloji alanında 104 bin 209 kemoterapi ve 253 bin 391 radyoterapi seansının uygulandığı hastanede, 66 bin 355 diyaliz seansı, 48 bin 861 endoskopi-kolonoskopi işlemi yapıldı. 31 bin 588 doğumun gerçekleştiği hastanede 13 bin 77 hastaya da evde sağlık hizmeti ulaştırıldı.

        Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından akredite edilen Türkiye'nin 5. kamu hastanesi olan Manisa Şehir Hastanesi, bu belgeyle hasta güvenliği ve hizmet kalitesini ulusal düzeyde tescilledi.

        Hastanede, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi, kemoterapide tam otomatik ilaç hazırlama sistemi, ERCP Ünitesi gibi ileri düzey hizmetleri de devreye alındı. Dijital hastane uygulamaları, sağlık turizmi, tüp bebek ve uyku merkezi projeleri de hastanenin önümüzdeki dönem için hedefleri arasında yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Saka, 7 yıldır insanı merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin 5. akredite kamu hastanesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı hekiminden hemşiresine tüm ekibimizin ortak emeğidir. Sağlıkta kaliteyi sürdürülebilir kılmak ve Manisa'ya yeni hizmet alanları kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

