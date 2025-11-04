Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 17:11 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:11
        
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.T'nin (26) Beşeylül Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

        Yapılan aramada 81 sentetik ecza hapı ve 36,41 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

