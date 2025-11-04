Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.T'nin (26) Beşeylül Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 81 sentetik ecza hapı ve 36,41 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
