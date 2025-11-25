Demirci'de kültür, bilim ve teknoloji merkezi açıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırsever iş insanı merhum Özgen İzmiroğlu tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan kültür, bilim ve teknoloji merkezi törenle hizmete açıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi kampüsünde yaklaşık 4 bin metrekarelik alana inşa edilen merkezin açılış programı Basri Koçyiğit Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Törene Özgen İzmiroğlu'nun ailesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan merhum Özgen İzmiroğlu'nun oğlu Alpar İzmiroğlu, babasının inşaat sürecini yakından takip ettiğini belirterek, "Babam bu açılışa katılmayı çok istiyordu ancak geçtiğimiz Ağustos ayında vefat etti. Babam, anne ve babasına vefa göstermek için bu yatırımı memleketine yaptırdı." dedi.

İzmiroğlu, babasının merkezin mimarisinde Türk kültürünü temsil eden Selçuklu sekizgen yıldız deseninin kullanılmasını istediğini söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da merkezin "sadaka-i cariye" niteliğinde bir eser olduğunu vurgulayarak, "Doğduğumuz yere bu şekilde değer katabilmek çok kıymetli. Bu yatırımı kazandıran merhum Özgen İzmiroğlu ve ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Fatih Bayram, merkezin ilçedeki tüm öğrenciler için değerli bir eğitim alanı olacağını dile getirerek yatırımın Demirci'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Erkan Kara ise merkezin öğrenciler için önemli bir kazanım olduğunu belirterek merhuma rahmet, ailesine teşekkürlerini iletti.

Merkezde kütüphane, gözlemevi, dijital eğitsel yapım stüdyosu ve mola kafe yer alıyor.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi.