        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de gaziler öğrencilerle buluştu

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilerle bir araya gelen gaziler, anılarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 08:57 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:57
        Alaşehir'de gaziler öğrencilerle buluştu
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilerle bir araya gelen gaziler, anılarını anlattı.

        Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı Osman Saraç ve diğer gaziler anılarını paylaştı.

        Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Selin Pekçolak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya da şehit ve gazilik makamının önemini aktardı.

        Program, gazilere plaket ve çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

