Demirci'de "Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası" başladı
Manisa'nın Demirci ilçesinde "Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası" başladı.
Kaymakamlık, Belediye ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya ilçedeki kamu kurumlarından oluşan 14 takım katıldı.
Turnuvanın ilk gün müsabakalarını izleyen Kaymakam Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, sporculara başarı diledi.
Turnuva, 14 Ocak'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.
