        Manisa Haberleri

        Demirci'de "Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası" başladı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde "Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 09:31 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:31
        Demirci'de "Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası" başladı
        Manisa'nın Demirci ilçesinde "Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası" başladı.

        Kaymakamlık, Belediye ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya ilçedeki kamu kurumlarından oluşan 14 takım katıldı.

        Turnuvanın ilk gün müsabakalarını izleyen Kaymakam Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, sporculara başarı diledi.

        Turnuva, 14 Ocak'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

