Demirci'de "Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası" başladı

Turnuvanın ilk gün müsabakalarını izleyen Kaymakam Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, sporculara başarı diledi.

Kaymakamlık, Belediye ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya ilçedeki kamu kurumlarından oluşan 14 takım katıldı.

