Manisa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

İhbar üzerine işletmeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde göğsünden vurulan Barış C.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Kahraman Mahallesi'nde bakkal işleten Cavit C. ile akrabası Barış C.(43) arasında iddiaya göre, alışveriş tutarı nedeniyle tartışma çıktı.

