Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da eşini silahla öldüren kişi tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:08 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da eşini silahla öldüren kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

        Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün eşi Pınar K'yi (37) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.K'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Pınar K. dün, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6222 Sokak'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi H.K. ile karşılaşmış, çıkan tartışmada H.K. tabancayla Pınar K'yi öldürmüştü.

        Olay yerinden otomobiliyle kaçan H.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        TFF 2. Lig: Somaspor: 2 - Ankara Demirspor: 1
        TFF 2. Lig: Somaspor: 2 - Ankara Demirspor: 1
        Somaspor - Ankara Demirspor: 2-1
        Somaspor - Ankara Demirspor: 2-1
        Okula bir milyonluk okul aile birliği desteği
        Okula bir milyonluk okul aile birliği desteği
        Yunusemre Belediyesinden halk oyunları kursu
        Yunusemre Belediyesinden halk oyunları kursu
        MASKİ, Uruzlar'ın su sorununu çözüme kavuşturuyor
        MASKİ, Uruzlar'ın su sorununu çözüme kavuşturuyor
        Sokak ortasında karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi Öldürülen Pınar...
        Sokak ortasında karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi Öldürülen Pınar...