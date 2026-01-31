Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 09:40 Güncelleme: 31.01.2026 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ü.K'nin (36) ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


        Polis, şüphelinin Yenice Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

        Adreste yapılan aramalarda 35 gram sentetik uyuşturucu, 5,86 gram esrar, 51 sentetik ecza, 25 uyarıcı hap, ruhsatsız tabanca ile 12 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira ele geçirildi. Şüpheli Ü.K. gözaltına alındı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli aylığı farkı 4 Şubat'ta ödenecek
        Emekli aylığı farkı 4 Şubat'ta ödenecek
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani

        Benzer Haberler

        Soma'da meydana gelen heyelan korkuttu
        Soma'da meydana gelen heyelan korkuttu
        Elektrikli bisikletle çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Elektrikli bisikletle çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kesinleşmiş 43 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Kesinleşmiş 43 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Sarıgöl'de balık tezgahlarına sıkı denetim
        Sarıgöl'de balık tezgahlarına sıkı denetim
        Manisa'da fuhuş operasyonu; 2 gözaltı
        Manisa'da fuhuş operasyonu; 2 gözaltı
        Manisa'da masaj salonuna 'fuhuş' baskını
        Manisa'da masaj salonuna 'fuhuş' baskını