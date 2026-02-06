Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Türk Kızılay, Şehzadeler'de 200 aileye iftar yemeği ulaştıracak

        Türk Kızılay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye iftar yemeği verecek.

        Giriş: 06.02.2026 - 16:58 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:58
        Türk Kızılay, Şehzadeler'de 200 aileye iftar yemeği ulaştıracak
        Türk Kızılay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye iftar yemeği verecek.

        Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ile Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Öner Gürsel, ailelere iftar yemeği verilmesi amacıyla protokol imzaladı.

        Protokol kapsamında Türk Kızılay tarafından temin edilen sıcak iftar yemekleri, Şehzadeler Kaymakamlığına ait araçlarla, Türk Kızılay ekipleri ve gönüllülerin desteğiyle 200 aileye teslim edilecek.

        Kaymakam Fatih Genel, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

        Gürsel de ramazan ayında iyilik hareketini daha da yaygınlaştırdıklarını, hayırseverlerden alınan emanetleri gerçek sahiplerine ulaştırmayı temel bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

        Gürsel, ayrıca Şehzadeler ilçesindeki Sultan Camisi önünde ve Yunusemre ilçesindeki Lale Meydanı yanında kurulan çadırlarda her gün 600 kişilik iftar yemeği verileceğini kaydetti.

