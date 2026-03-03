Canlı
        Turgutlu'da çocuklar ve huzurevi sakinleri iftarda buluştu

        Turgutlu'da çocuklar ve huzurevi sakinleri iftarda buluştu

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sevgi evleri ile koruyucu aile yanında kalan çocuklar ve huzurevinde kalan yaşlıların katılımıyla iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 23:47 Güncelleme:
        Turgutlu'da çocuklar ve huzurevi sakinleri iftarda buluştu

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sevgi evleri ile koruyucu aile yanında kalan çocuklar ve huzurevinde kalan yaşlıların katılımıyla iftar programı düzenlendi.

        Turgutlu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, sevgi evlerinde ve koruyucu aile yanında kalan çocuklar ile huzurevi sakinleri aynı sofrada bir araya geldi.

        İftar yemeğine Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Başkan Yardımcısı Murat Ozan Aslan, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kudret Gültaş, Turgutlu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Halil Özman, İlçe Müftüsü Ömer Çoban katıldı.

        İftar etkinliği sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, Osmanlı macunu ikram edildi ve aktiviteler düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

