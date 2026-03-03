Canlı
        Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 20:41
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen S.C'nin (26) evine baskın düzenledi.

        Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

