        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tek şeritte heyelan nedeniyle oluşan toprak yığını temizlendi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından karşı yönde oluşturulan tek şeritten kontrollü olarak ulaşım sağlanan İstanbul-İzmir Otoyolu, ekiplerin çalışmasıyla trafiğe açıldı.

        Giriş: 12.03.2026 - 21:20
        Koldere mevkisinde yamaçtan koparak otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapatan toprak ve kaya parçalarının temizliği için iş makineleriyle yoğun çalışma yürütüldü.

        Ekipler, heyelanın başladığı üst bölümde kontrollü kazı yaptı, yol kenarında biriken toprağı da kaldırdı.

        Yamaçta bulunan çam ağaçlarını güvenli alanlara taşıyan ekipler, heyelan riski bulunan bölgeyi tıraşlayarak düzenledi.

        Heyelanın başlangıç noktasında ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        Otoyoldaki bariyerleri de yenileyen ekipler, olası risklere karşı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

        Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otoyol trafiğe açıldı.

        - Olay

        Turgutlu ile Saruhanlı ilçeleri arasındaki Koldere mevkisinde 18 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, güvenlik amacıyla kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılmıştı.

        Ekipler, yolun temizliği ve güvenliğinin sağlanması için çalışma başlatmıştı.

