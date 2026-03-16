Manisa'da cezaevi firarisinin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cezaevi firarisinin saklandığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bayındırlık Mahallesi'nde İbrahim K'nin evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında B.E. (17) ve Y.N. (20) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Bayındırlık Mahallesi'nde dün bir kişinin evinde tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, göğsünden vurulduğu belirlenen İbrahim K'nin hayatını kaybettiğini tespit etmişti.
İbrahim K'nin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından girdiği cezaevinden kaçtığı belirlenmişti.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
