        Manisa'da cezaevi firarisinin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cezaevi firarisinin saklandığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 00:08 Güncelleme:
        Bayındırlık Mahallesi'nde İbrahim K'nin evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında B.E. (17) ve Y.N. (20) polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Bayındırlık Mahallesi'nde dün bir kişinin evinde tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, göğsünden vurulduğu belirlenen İbrahim K'nin hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

        İbrahim K'nin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından girdiği cezaevinden kaçtığı belirlenmişti.

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

