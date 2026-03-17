        Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda, 181 gram bonzai, 145 gram sentetik uyuşturucu, 306 sentetik ecza, 36 gram metamfetamin, 32 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 680 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

