Manisa'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheliye tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1378 sentetik ecza, 19 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.