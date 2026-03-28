Manisa'nın 3 ilçesindeki okullar yeniden inşa edilecek

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Yunusemre, Soma ve Salihli ilçelerinde deprem riski taşıyan okul binaların yeniden inşa edileceğini bildirdi.



Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Manisa'da eğitim altyapısını daha güvenli ve modern hale getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.



Yunusemre, Soma ve Salihli ilçelerindeki mevcut okul binalarının deprem tahkik sonuçları doğrultusunda yenileneceğini aktaran Yenişehirlioğlu, "Yunusemre ilçesinde bulunan Yunusemre Cumhuriyet İlkokulu'nun yerine 24 derslikli yeni okul binası yapılacak. Soma ilçesinde bulunan 13 Eylül Gama Ortaokulu, 16 derslikli olarak planlanacak. Salihli ilçesindeki Alpaslan İlkokulu ise 24 derslikli olarak yeniden inşa edilecek." ifadelerini kullandı.



Yenişehirlioğlu, öğrencileri daha güvenli, donanımlı ve çağın gereklerine uygun eğitim ortamlarıyla buluşturmak için yatırımlara devam edeceklerini dile getirdi.

