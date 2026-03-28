        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 22:45 Güncelleme:
        İlçede akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yüzünden yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle yayalar ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Eski Manisa Yolu üzerinde yükselen su seviyesi nedeniyle 2 otomobil ile 1 işçi servisi mahsur kaldı. Bu araçlardaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu.

        İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınarak geçici süre trafiğe kapatılan yolda, ekipler su tahliye çalışması başlattı.


        Çalışmaların ardından mahsur kalan araçlar güvenli bölgeye çekilip yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Trafikte yoğunluğa yol açan yağışın aralıklarla sürdüğü ilçede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

