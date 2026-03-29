Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 5 bin 110 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda, T.B. (34) ve U.A. (38) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

