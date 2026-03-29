Manisa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. A.K. idaresindeki (30) 64 ET 202 plakalı küçükbaş hayvan taşıyan tır, Girelli Mahallesi yakınlarında M.Ş.'nin (19) kullandığı 20 ABK 266 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki S.K. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

